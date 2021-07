Oficial: Daniel dos Anjos é reforço do Tondela

O Tondela anunciou esta terça-feira a contratação do avançado Daniel dos Anjos, que deixa o Benfica em definitivo e assina com o emblema beirão até junho de 2024.





O jogador brasileiro, de 25 anos, já marcou presença no treino matinal de hoje, após cumprir com sucesso os habituais exames médicos. Daniel dos Anjos mostra-se entusiasmado com este novo passo na carreira. "Era algo que já ambicionava há algum tempo, por isso estou totalmente preparado para este novo desafio. Será uma época de alegrias para os nossos adeptos", afirmou, em declarações ao site dos auriverdes.Recorde-se que, em dezembro do ano passado, Daniel dos Anjos teve a carreira em risco devido a um problema cardíaco causado pela Covid-19.