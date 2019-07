Oficial: Jonathan Toro reforça o Tondela

O Tondela oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Jonathan Toro, médio hondurenho de 22 anos. O jogador chega emprestado pelos espanhóis do Huesca até ao final da nova temporada, mas com opção de compra.





Jonathan, recorde-se, já se encontrava a trabalhar com a equipa de Natxo González, tendo inclusive participado no recente jogo-treino com a Oliveirense. Na época passada, Toro jogou no Varzim e na Académica.