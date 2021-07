Agora é oficial. Tiago Dantas é reforço do Tondela na temporada 2021/22, ao ter sido celebrado um acordo de empréstimo entre o Benfica e o emblema auriverde. Segundo informou o Benfica no seu site oficial, o empréstimo é válido por uma época e não contempla opção de compra.





O médio, de 20 anos, esteve no Bayern Munique na última época, igualmente cedido pelo Benfica, clube ao qual está vinculado desde os seus... 4 anos. Em Tondela será uma opção a ter em conta para o treinador Pako Ayestarán, que já prepara a nova temporada."Olá auriverdes, sou o Tiago Dantas e já estou aqui no Estádio João Cardoso. A partir de hoje sou um de vós. Um abraço", disse Tiago Dantas na primeira declaração como jogador tondelense, publicada nos instastories do Tondela.