Oficial: Tomané reforça Estrela Vermelha até 2022

Agora é oficial. Tomané transferiu-se para o Estrela Vermelha, da Sérvia, tendo assinado um contrato válido até 2022. O histórico emblema de Belgrado anunciou, há instantes, a aquisição do avançado português, de 26 anos. Numa mensagem publicada na sua página do Instagram, Tomané deixou palavras de agradecimento ao Tondela.





"Chega ao fim a minha passagem por este grande clube que é o Tondela. Foram dois anos muito intensos com muitas alegrias e um sentimento de dever cumprido. Ao serviço deste clube tive as minhas melhores épocas da carreira a nível pessoal, com 23 golos, mas acima de tudo como equipa conseguimos sempre os objetivos que nos propusemos", começou por referir, prosseguindo: "Não podia deixar de agradecer a todos aqueles que contribuíram para estas épocas de sucesso, desde o míster à direção e funcionários, mas uma palavra especial aos meus companheiros, levo amizades para a vida, nunca esquecendo os adeptos do Tondela que sempre me apoiaram. Obrigado Tondela."