Oficial: Xavier assina por três épocas com o Panathinaikos

Agora é oficial. Xavier, extremo de 28 anos, foi oficializado há instantes como reforço do Panathinaikos. O acordo entre o jogador e o emblema grego é válido para as próximas três temporadas, conforme nota oficial do clube.





Xavier vai, assim, abraçar a sua primeira experiência da carreira no estrangeiro, depois de ter representado o Tourizense, Sp. Braga B, Feirense, Leixões, Marítimo, Paços de Ferreira e Tondela, sendo que esteve nos beirões nas últimas duas temporadas. Xavier, recorde-se, fez formação no V. Guimarães.O jogador estava em final de contrato com o Tondela, sendo que na época finda foi utilizado em 26 jogos.