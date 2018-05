Continuar a ler



Leia o comunicado na íntegra:



"No seguimento das notícias hoje divulgadas genericamente pela Comunicação Social sobre um alegado processo de investigação ao jogo Sporting vs CD Tondela da 6ª jornada da Liga NOS 17/18 vem a CD Tondela – Futebol, SDUQ colocar-se desde já à disposição das autoridades competentes para a colaboração total e inequívoca nas investigações em curso.



Temos plena confiança em todos os nossos profissionais e não admitimos que a sua idoneidade seja colocada em causa de forma leviana, irresponsável e, sobretudo, não fundamentada. Como instituição de quase 85 anos de história sempre nos pautámos pela integridade e defendemos os mais altos valores da ética e do respeito.



Pelo facto de repudiarmos toda e qualquer prática antidesportiva, exigimos o rápido e cabal apuramento da verdade pela credibilização do desporto, do futebol e dos seus agentes.



