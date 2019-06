Pablo Sabbag apresentado nos colombianos do Equidad

Pablo Sabbag já tem futuro definido. Depois de confirmada a sua saída do plantel do Tondela, após um ano de empréstimo do Deportivo Cali, o avançado colombiano foi esta quarta-feira apresentado no Equidad, emblema da cidade de Bogotá.





Sabbag teve uma passagem muito discreta pelo Tondela. Ao longo de toda a época foi apenas utilizado por Pepa em sete desafios, nunca na condição de titular, ainda que tenha feito um golo, num empate (2-2) frente ao Aves.O avançado, de 22 anos, regressa agora ao seu país de origem para prosseguir a sua carreira.