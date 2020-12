Pako Ayestarán: « Teremos de estar ao nível, se não estivermos vai ser difícil a vitória»

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, advertiu esta sexta-feira que a sua equipa precisa de se apresentar ao melhor nível para vencer o Moreirense, num jogo da 10ª jornada da Liga NOS que "não vai ser fácil".

"O Moreirense defende bem e não vai ser um jogo fácil. Tem jogadores que, em transição, são muito perigosos, vai ser um jogo em que teremos de estar ao nível, se não estivermos vai ser difícil conseguir a vitória", reconheceu Ayestarán.

Na antevisão ao jogo de sábado, marcado para as 18:00, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol lembrou que o Moreirense trocou recentemente de treinador e "está a jogar de forma diferente", nomeadamente na defesa, onde "está muito bem".

Ainda assim, Ayestarán não escondeu a satisfação por ver a sua equipa a evoluir com o avançar dos jogos, e, a título de exemplo, apontou, apesar das duas derrotas, os desafios seguidos frente ao FC Porto, a contar para a nona jornada e para a Taça de Portugal.

"Ainda podemos melhorar. Estou muito satisfeito (...), mas creio que ainda podemos melhorar o jogo, não só a meio campo, mas podemos ter mais bola e mais presença na grande área rival. Nenhuma equipa vive só de jogar bem, porque precisamos de equilibrar com resultados e é o que vamos tentar de conseguir este sábado", considerou.

Nesse sentido, assumiu que "está a ser muito difícil" fazer as convocatórias, "porque há jogadores que já entenderam" aquilo que o técnico considera ser "muito importante", ou seja, competir como se treina e, por isso, "hoje, é muito difícil deixar jogadores de fora".

"Temos jogadores nas três linhas em que todos podem evoluir. São jovens, alguns não têm muita experiência neste escalão, e creio que fruto desta evolução individual a equipa vai evoluir", disse.

Para este sábado, Ayestarán voltou a desejar "que a equipa esteja equilibrada" para alcançar a vitória e pediu que os jogadores estejam "muito juntos a defender e muito juntos a atacar" e, para isso, quer "que o primeiro atacante seja o guarda-redes e o primeiro defensor seja o ponta-de-lança".

Para o desafio deste sábado, o técnico só não pode contar com o guarda-redes Joel Sousa, que está em isolamento por ter testado positivo ao SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, na véspera do jogo para a Taça de Portugal, frente ao FC Porto, há uma semana.

O Tondela, 16.º classificado, com oito pontos, recebe no Estádio João Cardoso, pelas 18:00 de sábado, o Moreirense, 13º na tabela, com mais um ponto (nove), em jogo a contar para a 10ª jornada da Liga NOS.