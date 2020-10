Pako Ayestarán: «A justiça faz-se pelos golos»

Pako Ayestarán mostrou-se satisfeito com o empate do Tondela esta tarde em Barcelos, diante do Gil vicente. O treinador, que teve a sua equipa a jogar com 10, diz que foi "um jogo muito difícil".





"A justiça faz-se pelos golos. Cada equipa marcou um. Logo o resultado foi justo. Eles [Gil Vicente] tiveram a iniciativa do jogo, criaram-nos muitas dificuldades na primeira parte. Fruto dessas dificuldades, forçaram a expulsão do Baba [Niasse]. No final do primeiro tempo e no início do segundo, já controlámos melhor, não permitindo tantas incursões dos laterais adversários. Conseguimos empatar um jogo muito difícil."

Aposta

"Apostámos em jogadores que poderiam ter mais a bola, mas, depois da expulsão, foi muito difícil [tê-la]. É normal ser difícil construir, jogando com menos um [elemento]. Ainda mais o é contra uma equipa como o Gil Vicente, que nos obriga a bascular muito no terreno. Tivemos dificuldades nas bolas em profundidade."

Fé

"Uma equipa e um treinador têm sempre de acreditar na possibilidade de transformar o resultado. Não era impossível e mostrámos que era possível. Houve outros jogos em que não tivemos tanta sorte [como hoje]."

Tondela continua sem triunfos

"Mais do que ganhar, é mais importante olharmos para onde queremos estar. Onde queremos estar será fruto do nosso trabalho, dia após dia, treino após treino".