Pako Ayestarán: «Ainda podemos dar mais»

Pako Ayestarán, técnico do Tondela, estava naturalmente satisfeito no final do jogo com o Farense, que a sua equipa venceu, por 2-0.





"Esta equipa ainda pode dar mais, ainda podemos evoluir, mas estou contente porque hoje, desde o primeiro minuto, os jogadores estiveram intensos e concentrados. Depois do golo esquecemo-nos de jogar e tivemos medo de sofrer o empate", referiu o treinador espanhol, confirmando ainda a saída do médio João Mendes para o Estoril, comojá tinha noticiado.