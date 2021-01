Pako Ayestarán alerta contra relaxamentos: «Quanto mais ganhas, mais perto está a derrota»

Um triunfo consistente sobre o Boavista e seis pontos conquistados nos últimos nove em disputam fazem o Tondela ocupar um 11º lugar da Liga NOS aparentemente cómodo e amanhã há jogo em casa do Belenenses SAD, conjunto em zona de descida, mas Pako Ayestarán sabe que, na 2ª metade da tabela classificativa, a malha está apertada...





"Uma vitória põe-te no 7º ou 8º lugar, mas uma derrota pode colocar-te nos lugares de descida. Temos de enfrentar todos os jogos com a mesma concentração, a mesma intensidade, a mesma solidariedade. Se estamos a 100 por cento, somos capazes de competir", começou por dizer o treinador dos auriverdes, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra os lisboetas, que teve lugar ao início desta tarde.Não é por a turma de Petit estar no penúltimo posto que o técnico, de 57 anos, se esquece do que o adversário é capaz. "O Belenenses SAD é uma equipa que tem mais qualidade do que os pontos que tem. O Sporting teve um jogo muito difícil lá, o Sp. Braga perdeu no campo deles e o Belenenses SAD ainda conseguiu ir ganhar a Guimarães.Espero muito do Belenenses SAD. Os jogadores sabem que vai ser um jogo muito difícil para nós. Para as duas equipas é um jogo de seis pontos", avaliou.Reconhecendo que a sua equipa vive uma fase de confiança, Ayestarán não quer que a motivação peque por excesso. "O treino é uma pequena competição e temos de nos habituar a competir. Espero que o jogo seja um reflexo do que tenho visto no treino. Quando estás numa posição mais cómoda, podes relaxar um pouco mais, mas não sabemos se vamos estar assim toda a época. Quanto mais ganhas, mais perto está a derrota. Estamos num bom momento, mas isso muda de uma jornada para a outra", frisou.Por último, Pako, na sequência da chegada de Roberto Olabe para reforçar o plantel há uma semana, não dá o grupo como fechado, mas atesta estar satisfeito com o leque de opções de que dispõe no momento: "Chegou mais um médio e o plantel não está fechado, mas estamos conscientes que não vamos contratar de qualquer maneira. De momento estamos bem."