Pako Ayestarán antecipa deslocação à Choupana: «Esperamos uma equipa ofensiva»

Amanhã é dia de Natal e no sábado o Tondela parte cedo para a Madeira. Por isso, Pako Ayestarán fez, esta quinta-feira, a antevisão do jogo do próximo domingo, em casa do Nacional. Constatando o grande equilíbrio que se verifica na segunda metade da tabela da Liga NOS, o técnico dos beirões espera conseguir uma vitória para subir algumas posições.





"É muito importante ganhar, como todos os jogos. Há nove equipas separadas por três pontos. Estão todas muito perto. O Vamos enfrentar um adversário com uma equipa muito proativa, que joga muito posicional, mantém sempre a largura no seu jogo. Esperamos uma equipa ofensiva", começou por antecipar o treinador, de 57 anos.O nulo caseiro diante do Moreirense foi pontuado por diversas "adversidades". O goleador Mario González saiu cedo com lesão e está em dúvida para o embate com os insulares, isto para além de João Pedro ter sido expulso e os auriverdes terem passado a maioria da segunda parte em inferioridade numérica. Como se não bastasse, Pedro Augusto viu o quinto amarelo e falha a partida de domingo."Primeiramente, foi um jogo com muitas adversidades, mas a equipa foi capaz de enfrenteá-las e dar uma boa resposta. Fomos capazes de ser solidários e encontrar os nossos jogadores entre linhas e nos corredores, mas faltaram movimentos nas costas do adversário, o que poderá ter a ver com a saída do Mario (González). Três pontos no próximo jogo seriam importantes, independentemente da classificação, sendo certo que nos colocariam numa posição mais acima. Temos de trabalhar muito para ganhar cada jogo", vincou o treinador do Tondela.Sobre se Jaquité e Jaume Grau serão os substitutos de João Pedro e Pedro Augusto, Pako Ayestarán preferiu não abrir muito o jogo, mas também não foi totalmente evasivo... "São dois jogadores que podem equilibrar muito bem a equipa. O Jaquité e o Jaume Grau não são muito ofensivos. Podemos perder em movimentos nas costas, mas ganhar em equilíbrio", sustentou.A fechar a conferência de imprensa, o técnico tondelenses não se despediu sem antes deixar os seus votos natalícios: "Bom Natal! Muita saúde e que valorizemos o que temos."