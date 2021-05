Pako Ayestarán após a derrota com o Belenenses SAD: «Foram mais eficazes»

Após a derrota na receção ao Belenenses SAD, Pako Ayestarán, treinador do Tondela, sublinhou a eficácia do adversário.





"Entrámos a fazer o que devíamos. Fizemos o golo e, a partir daí, começámos a manter demasiado tempo a bola no meio-campo e perdermos muitas bolas. Não fomos agressivos para parar as transições e fruto disso fomos para o intervalo a perder. No segundo tempo podíamos ter feito o empate, mas num erro nosso eles fizeram o 3-1. Voltámos a tentar. Fizemos muitos remates, mas apenas três à baliza. Foram muito mais eficazes do que nós", disse o técnico espanhol, em conferência de imprensa.