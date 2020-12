Pako Ayestarán após derrota no Dragão: «Houve erros claros do árbitro»

O Tondela saiu do Dragão derrotado por 4-3 e naturalmente não parte com total satisfação, mas a atuação dos beirões acabou por deixar o técnico Pako Ayestarán bastante orgulhoso. Por outro lado, o técnico espanhol aproveitou para apontar críticas à equipa de arbitragem.





"Apesar da derrota, há uma sensação muito positiva. Mostrámos que esta equipa é capaz de evoluir. Planeámos o jogo muito bem. A equipa deu uma imagem muito boa. Houve erros claros do árbitro em momentos concretos que nos desfavoreceu. Antes do primeiro golo, o lançamento lateral era nosso. No segundo golo, a bola bate na mão de Luis Díaz. No terceiro, o lance também parte de um lançamento que seria nosso...", começou por apontar, à SportTV."O primeiro golo do FC Porto vem de uma transição que eles fazem muito bem e nós não defendemos bem. Estas equipas fazem-te vascular muito. Fomos melhorando e, no último lance, não tivemos sorte. Fomos uma equipa, que é o mais importante. Em muitos momentos do jogo, tivemos muito equilíbrio. A equipa está a evoluir na linha que nos pode dar resultados no futuro", finalizou.