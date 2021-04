Pako Ayestarán cauteloso: «Nada está fechado, tudo pode acontecer»

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, reconheceu a importância do triunfo diante do Nacional para os beirões na luta pela manutenção mas avisou que nada está decidido.





"Não é nada garantido. Vimos hoje o Nacional que está em último lugar e que vem de nove derrotas consecutivas e que ainda estava a acreditar, que não deitou a toalha ao chão e que nos colocou um jogo muito difícil. Nada está fechado, tudo pode acontecer. Demos um passo importante, mas há que continuar com o mesmo nível de concentração. Todo o plantel está a entender que a responsabilidade é coletiva. Se alguém falha todo o plantel pode pagar e essa responsabilidade é de todos e nós sabemos que numa corrente ela parte no elo mais fraco e se cada um conseguir manter a intensidade, sabemos que a corrente fica mais forte", disse o técnico espanhol, em conferência de imprensa."A nível de resultados, claramente, e creio que a nível de jogo, exceto o de hoje que não foi o nosso melhor jogo, estávamos muito nervosos, ás vezes acontece quando tens o objetivo muito perto, começas a ter mais ansiedade, que é o que está a acontecer ao Sporting, a outro nível, e aconteceu-nos hoje. Sabíamos da importância do resultado e houve momentos em que fomos muito imprecisos e havia nervosismo na relva.""O objetivo mais importante e único para o Tondela é permanecer na I Liga e a partir daí ganhar um jogo é muito difícil, não é fácil ganhar um jogo e muitas vezes começas a pensar em ganhar aqui e ali e não é fácil. Então temos de nos concentrar em ganhar o próximo jogo que é com o Famalicão."