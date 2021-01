Pako Ayestarán: «Concentração foi ‘top’ durante os quase 100 minutos»

O Tondela bateu (1-0) o Famalicão, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS, e colocou um ponto final à série de quatro jogos consecutivos sem vencer para o campeonato.





No final do encontro, Pako Ayestarán, técnico dos tondelenses, sublinhou a concentração da equipa, afirmando que a vitória acabou por ser "um prémio"."Depois de quatro derrotas, este jogo era muito importante. Hoje tivemos a pontinha de sorte que nos faltou noutros jogos, apesar de que só as equipas sérias têm essa sorte. Não repetimos erros passados, a concentração foi ‘top’ durante os quase 100 minutos e a vitória é um prémio", referiu o espanhol que, a propósito da hora do jogo (13h), acrescentou que "os jogadores estão capacitados para responder em qualquer horário".