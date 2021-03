Pako Ayestarán: «Conseguimos contrariar os pontos fortes do Sporting»

Apesar de ter saído derrotado pelo Sporting, Pako Ayestarán mostrou-se satisfeito com aquilo que viu do seu Tondela esta noite.





"Faltou sermos capazes de concretizar as boas oportunidades que tivemos, com chegadas à linha de fundo, faltou que tivéssemos sido mais eficazes no último passe e remate. E faltou também ter a sorte nessa segunda bola, que cai ali no meio dos centrais. Não caiu para o nosso lado, mas tenho muito orgulho nesta equipa. Conseguimos contrariar os pontos fortes do Sporting, conseguimo-lo por muitos minutos. Estivemos no jogo até final e foi uma pena não termos conseguido o ponto", começou por analisar, à SportTV."Não conseguimos ter a bola no meio, que a zona interior tivesse bola. No segundo tempo fomos capazes de fazer chegar a bola ao ataque, nos corredores, e tivemos oportunidades para golo, mas não aconteceu. Sabíamos que íamos ter de fazer um esforço máximo, pois esta equipa exige muito. Sabíamos que tínhamos de estar compactos, em esforço máximo. Fomos capazes de demonstrar que é dificil bater o Tondela quando compete", frisou o técnico, que apontou uma grande evolução entre a equipa da primeira volta, que perdeu por 4-0 em Alvalade, e a desta noite."A equipa está a melhorar claramente de forma individual e o coletivo beneficia disso. Acreditamos que podemos competir em todos os jogos", finalizou.