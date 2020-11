Pako Ayestarán: «Controlámos a primeira parte»

Pako Ayestarán, técnico do Tondela, sublinhou que a equipa controlou a primeira parte mas perdeu lucidez na segunda, algo que acabou por ditar o desaire por 2-0 sofrido diante do V. Guimarães.





"Foi uma primeira parte bem conseguida, tivemos o controlo. Entrámos pelos corredores, cruzamentos e chegámos à área com 3 ou 4 jogadores, mas não tivemos lucidez no último passe. Na segunda parte entrámos bem mas sofremos o golo. Tivemos pressa para equilibrar um jogo que pensávamos que era nosso e, fruto dessa precipitação, perdemos lucidez e tudo mudou", analisou, apontando no entanto aspetos positivos: "Há umas semanas falávamos dos problemas em chegar ao último terço, mas hoje chegámos. Nesse aspeto creio que tivemos iniciativa, fomos proativos, fizemos pressão alta, jogámos no meio campo contrário e é isso que procuramos".O espanhol explicou ainda a aposta no guarda-redes Joel Sousa: "Confiamos nele e o Trigueira não estava totalmente recuperado".