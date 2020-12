Pako Ayestarán critica atitude do banco do FC Porto: «Parecia que eles é que estavam a arbitrar»

O Tondela volta a encontrar o FC Porto na tarde do próximo domingo, mas desta feita é hora de 'mata-mata'. Na antevisão da partida no Dragão para a Taça de Portugal, Pako Ayestarán deixou um reparo à atitude do banco portista.





O treinador espanhol, ainda assim, reforça que não foi por causa do árbitro que os beirões perderam diante dos azuis e brancos, no último sábado, e aponta a um maior "equilíbrio" da sua equipa, de modo a não sofrer de novo quatro golos."A diferença mais importante é que aqui o resultado vai decidir quem segue em frente ou não. O jogo anterior era de três pontos. Este desafio é uma última possibilidade, de ganhar ou ganhar. Se voltarmos a sofrer quatro golos, não teremos qualquer possibilidade no Dragão. Cada jogo é diferente, sabemos que este jogo vai ser diferente do da semana passada."Cometemos alguns erros na defesa que deram possibilidade ao FC Porto de marcar quatro golos. É sempre difícil. Todas as equipas têm as suas oportunidades e nós vamos tentar aproveitar a nossa. Somos a equipa que está a defender pior como equipa. Por outro lado, sabemos que em três jogos sofremos 12 golos e noutros saímos derrotados por um golo ou até nem sofremos. Temos de encontrar um equilíbrio entre o ataque e a defesa.""Sabemos que o nosso nível não é o do FC Porto. O FC Porto saiu com muita intensidade nos primeiros minutos e sabemos que temos de contar com isso no domingo. O que espero do jogo é que cada um cumpra as suas funções. O árbitro a arbitrar, os jogadores a jogar e os bancos a dirigir. Às vezes parecia-me que o estádio estava cheio pelo barulho que vinha pelo banco do FC Porto. Parecia que eles é que estavam a arbitrar o jogo. Não é o que mais grita que está certo. Posso não concordar com o árbitro e expressar de forma correta. Não saímos derrotados pelas decisões do árbitro. Há momentos em que o árbitro é influenciado. Não é o mesmo arbitrar no Dragão, no João Cardoso ou noutro estádio."Nunca tive um episódio de racismo na minha carreira e também não é habitual em Portugal nem na Europa.