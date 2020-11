Pako Ayestarán: «Dá gosto ver este Sporting jogar e nota-se o trabalho de Rúben Amorim»

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, estava resignado após a goleada sofrida por 4-0 aos pés do Sporting.





"Muito mérito do Sporting. Nós imaginámos aqui um jogo, que não conseguimos cumprir. Fomos superados tanto na saída de bola, como no meio-campo e isso permitiu-lhes lançar os avançados nas costas da nossa defesa. Simplesmente felicitar o Sporting, que demonstrou a grande equipa que é. Nós não estivemos à altura hoje", admitiu, à Sport TV.O técnico espanhol diz mesmo que nada de positivo vai aproveitar deste encontro."Se nos outros jogos conseguimos aproveitar muitas coisas boas, deste dificilmente. Porque realmente houve muita diferença no campo e não tivemos ocasiões. Perdemos muito a bola, com muita facilidade e isso permitiu-lhes fazer-nos muito dano", reconheceu.Sobre Rúben Amorim, com quem chegou a trabalhar no Benfica, Pako Ayestarán considera que dá gosto ver o seu Sporting a jogar."Simplesmente vendo a sua equipa jogar, dá para perceber que a equipa joga da forma que ele quer. Tem muito controlo de jogo e é capaz de jogar em todo o lado, tem muita verticalidade. Dá gosto ver o Sporting jogar e vê-se que há um treinador por detrás desta equipa", concluiu.