Pako Ayestarán e a deslocação ao Estádio da Luz: «Temos de estar a 100 ou a 110%»

O ânimo do Tondela está um pouco mais desanuviado depois da vitória da última jornada, em casa, perante o Famalicão. É com o espírito renovado que os beirões se deslocam ao Estádio da Luz, na próxima sexta-feira. Um embate que até estava marcado inicialmente para amanhã, mas foi adiado por um dia, uma vez que o Santa Clara-Benfica foi concluído na última segunda-feira. Algo que não vai constituir vantagem na opinião de Pako Ayestarán.





"Tínhamos tudo preparado para amanhã, mas dá para trabalhar mais um pouco os conteúdos dos treinos. Não influencia nada. As grandes equipas como o Benfica são capazes de lidar com a pressão dos resultados. Sabemos que vamos ter de jogar perto da perfeição para conseguirmos trazer algo do Estádio da Luz. Vamos encontrar uma grande equipa, com grandes individualidades", começou por dizer o treinador do Tondela esta quarta-feira.Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo diante dos encarnados, Ayestarán referiu que o Tondela não vai chegar a Lisboa para jogar de peito aberto, o que não quer dizer que os auriverdes não vão lutar pelas suas hipóteses. "Ir ao Estádio da Luz e jogar de uma forma aberta é uma temeridade. Eles sabem que não jogaremos tão aberto. Vamos aproveitar as nossas fortalezas e algumas debilidades do adversário. Temos de estar a 100% ou a 110%. Tenho a plena convicção de que podemos competir. O resultado depende muito dos detalhes", assinalou.Instado a comparar os momentos de FC Porto e Benfica, uma vez que o Tondela já defrontou os dragões duas vezes esta época, Pako Ayestarán explica: "São momentos diferentes. O FC Porto era uma equipa com uma confiança maior quando jogámos contra eles, mas as equipas grandes podem dar tudo a qualquer momento e isso pode acontecer com o Benfica."Em 2008/09, Pako Ayestarán trabalhou no Benfica, enquanto membro da equipa técnica de Quique Flores. Depois de amanhã há um reencontro com uma casa conhecida, mas o treinador, de 57 anos, finta a questão e orienta o foco dos seus jogadores."Ficaram algumas amizades, mas o Benfica é o nosso adversário e vamos tratar de estar concentrados no jogo", concluiu.