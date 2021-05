Pako Ayestarán e a visita ao Farense: «Temos de conseguir mais pontos para bater recordes»

Pako Ayestarán disse esta sexta-feira que o Tondela vai a casa do Farense, em jogo da 33.ª jornada, para vencer e ficar próximo de atingir recordes na Liga NOS.

"A permanência já foi possível, mas ainda não ultrapassámos as vitórias de outras épocas, está num recorde de 10 e temos de ser capazes de conseguir mais pontos para bater os recordes que o clube tem neste momento", admitiu o técnico da equipa beirã.

A duas jornadas do final do campeonato, o Tondela, que chegou à Liga NOS na época de 2015/16, conquistou 10 vitórias, sofreu 16 derrotas e empatou seis vezes, igualando o recorde de triunfos de 2017/18.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Farense, neste sábado pelas 15h30, no Estádio de São Luís, o técnico espanhol disse que "a meio do campeonato" começaram a perceber que "havia possibilidade de "superar as vitórias e esse é o objetivo agora".

"Temos consciência de que nas últimas semanas fizemos uma boa temporada, mas isso pode acabar como uma época normal, como outras que o clube teve. É bom, porque o Tondela já manteve a categoria, mas queremos que a época seja boa de verdade", defendeu.

Para isso, disse, a equipa tem de "ser capaz de manter a responsabilidade e profissionalismo e continuar a competir", para que, ao chegar ao final do campeonato, "se possa dizer que a época de 2020/21 foi mesmo boa para o Tondela".

Pako Ayestarán lembrou que "há muitas equipas que estão a jogar por objetivos nesta Liga", como acontece com o próximo adversário, o Farense, que precisa pontuar para sair da zona de despromoção.

"O Farense está a competir jogo a jogo e é uma equipa difícil de bater. É muito compacta e em jogo direto é muito difícil de competir. Obriga muito o adversário e está a lutar pela vida", destacou.

O técnico, "sabendo da dificuldade do jogo" deste sábado, assumiu-se "muito confiante, porque o futebol é como a vida", e "são precisas pessoas, equipas e treinadores fiáveis e a confiança ganha-se com o rendimento".

"Então, temos de demonstrar que isto não foi simplesmente para assegurar a manutenção, mas também para demonstrar que se pode contar connosco", considerou Pako Ayestarán, que deixou em aberto o seu futuro no Tondela, uma vez que o contrato termina no final da época.

Aos jornalistas, o treinador mostrou-se "muito feliz" com a possibilidade de na última jornada, que no caso do Tondela será disputada em casa, poder haver adeptos na bancada, porque "é a possibilidade de agradecer o apoio deles, mesmo sem estarem no estádio".

O Tondela, 11.º classificado, com 36 pontos, vai ao Estádio de São Luís enfrentar o Farense com 28 pontos, em 17.º lugar e na zona de despromoção em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga NOS.