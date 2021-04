Pako Ayestarán e as contas da permanência: «Estão a ver-se coisas muito estranhas»

Pako Ayestarán desmente algum tipo de relaxamento na entrada do Tondela frente ao Famalicão, encontro em que os famalicenses estiveram a vencer por 2-0, mas que os beirões conseguiram empatar já em cima do intervalo.





"Tentámos entrar bem no jogo, mas não conseguimos. Penso que foi mais mérito do Famalicão do que demérito nosso. O seu posicionamento fez com que nos custasse chegar em profundidade. Mas reagimos da forma correta e a partir daí tivemos mais controlo do jogo, tivemos mais espaço e demos a volta ao marcador", começou por dizer o técnico dos beirões, em declarações no final do encontro."Não acho que tenhamos entrado relaxados. Há momentos em que os posicionamentos da equipa rival te dificulta chegar a posições ofensivas. Isso faz parecer que estás relaxado, mas não é propriamente postura de relaxe. Não considero que foi questão de relaxe", acrescentou."Confortável não. Todas as equipas ainda estão a acreditar. O Nacional ganhou ao Guimarães e ninguém está a atirar a toalha ao chão. Estão a ver-se coisas muito estranhas. Sabemos que o mais importante é o próximo jogo. Não marcamos o sexto lugar como objetivo. O objetivo do clube é a permanência e só pensamos no próximo jogo", terminou.