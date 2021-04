Pako Ayestarán e o jogo com o FC Porto: «Chegar ao final com possibilidades já será bom para nós»

Quebrado o bloqueio da malapata fora de casa após a vitória no terreno do V. Guimarães, o Tondela encontra-se numa fase estável para defrontar, sábado, o FC Porto, no Estádio João Cardoso.





"Sabemos da responsabilidade que temos. A vitória fora foi muito importante, não só pelos três pontos, mas porque permitiu desbloquear mentalmente por tudo o que estava a acontecer fora de casa. Dá mais tranquilidade", começou por dizer Pako Ayestarán em conferência de imprensa, ao início desta tarde.Em antevisão ao embate com o campeão nacional, o técnico espanhol diz não acreditar em facilitismos dos azuis e brancos por estarem a meio de uma eliminatória dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. "O FC Porto é uma das equipas que sempre demonstra o nível do clube que é. As grandes equipas competem da mesma forma contra os grandes e contra os pequenos. Temos de estar na perfeição se queremos obter algo deste jogo. Chegar ao final do jogo com possibilidades, já será bom para nós", afirmou.Pako Ayestarán prosseguiu garantindo que a sua equipa está a preparar o duelo da melhor forma, servindo-se de mais alguns dados para reforçar a dimensão das dificuldades que os tondelenses terão pela frente."Sempre sou dos que penso que, se a tua equipa trabalha melhor, sempre vai competir melhor contra qualquer adversário. A partir daí, sabemos da dificuldade do jogo que vamos enfrentar. As exibições na Europa do FC Porto estão a demonstrar o nível da equipa que é. Além disso, nos últimos 19 jogos no campeonato, não perdeu. Ganhou 15 e empatou quatro. É a equipa com melhor ataque da prova. Nos últimos jogos, tem marcado mais do que um golo. É muito complicado, mas trataremos de disputar a partida. O FC Porto, ontem, contra uma equipa como o Chelsea, na 1ª parte, teve o controlo do jogo e, nos 5 minutos em que esteve mais atrás, foi quando sofreu o primeiro golo, num pequeno erro", concluiu.