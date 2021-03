Pako Ayestarán: «É uma derrota que merecemos»

Pako Ayestarán não tem dúvidas de que o Portimonense foi melhor no duelo deste sábado frente ao seu Tondela, em jogo da 22.ª jornada da Liga NOS.





"Não há nada a dizer, é uma derrota que merecemos porque eles estiveram muito melhores que nós, entraram melhor no jogo, estiveram melhor nas disputas, mais agressivos desde o início, com mais competição, o que nos tem faltado nos jogos fora", começou por dizer o técnico dos tondelenses."Não tivemos muitos erros de posição, mas tivemos erros técnicos, não muito habitais nos nossos jogadores. Todos podemos ter uma tarde má, mas depois do primeiro golo, reagimos bem e criámos algumas situações com remates de fora da área. Cada vez que tentávamos um contra-ataque não éramos eficazes e perdíamos a bola e, com o segundo golo, tornou-se difícil para nós", terminou.