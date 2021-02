Pako Ayestarán: «É uma vitória que dá tranquilidade»

O técnico do Tondela mostrou-se satisfeito depois da vitória desta terça-feira diante do Marítimo (2-1).





"É uma vitória importante para dar tranquilidade. Começámos bem, com total controlo do jogo. Depois do golo eles mudaram e custou-nos a adaptar. No segundo tempo mudámos o posicionamento e voltámos ao controlo. Talvez a classificação não nos permita jogar com mais tranquilidade", referiu Pako Ayestarán.Sobre a diferença para as prestações fora de portas, resumiu: "Não há explicação. Isso vai mudar, mas o importante é pontuar".