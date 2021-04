Pako Ayestarán: «Entrámos no momento mais importante da época, são os exames finais»

O Tondela vem de duas derrotas seguidas em casa, mas, em sentido inverso, conseguiu finalmente a primeira vitória fora de casa na última deslocação. Foi em casa do V. Guimarães, bem perto do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, terreno onde os beirões jogam amanhã.





"Entrámos no momento mais importante da época. Fizemos até agora o trabalho que tínhamos de fazer e agora, como os estudantes, temos os exames finais. É um momento importantíssimo. O jogo mais importante agora é o do Moreirense. Terminámos o bloqueio mental de não ganhar fora. Agora temos de ir a casa do Moreirense fazer o nosso jogo. Estamos preparados para que a luta seja até ao final", afirmou em conferência de imprensa de antevisão antes da partida com a equipa de Vasco Seabra."Defrontamos uma das equipas mais em forma nas últimas semanas. É muito equilibrada. Não permite muitas ocasiões ao adversário. Está perto do 6º posto e nós temos de estar a 100 por cento. No final lograremos o que merecermos. A equipa está a acreditar no que fazemos, como com o FC Porto. Demonstrámos que estávamos no jogo. Estou muito contente com o nível que temos demonstrado. Ultimamente, os golos sofridos têm sido mais de erros individuais e é nisso que temos estado a trabalhar", afirmou ainda o treinador espanhol, de 58 anos.