Pako Ayestarán: «Época descansada? É o nosso objetivo»

Pako Ayestarán foi esta terça-feira apresentado como novo treinador do Tondela. O espanhol, que está de regresso ao futebol português 12 anos depois de ter sido adjunto no Benfica, explicou o que lhe foi pedido pela SAD beirã.





"Identifico-me totalmente com as ideias do clube, de evoluir e criar uma estrutura que responda melhor às expectativas que temos. Foi isso. Vivo o futebol com muita paixão, já tenho muitos anos de treino. O futebol é importante em qualquer lugar e Tondela é mais um desses lugares. Vou tentar dar o meu melhor", referiu o espanhol.O técnico só teve elogios para o que encontrou em Tondela e deu como exemplo um compatriota bem conhecido. "Da estrutura disseram-me que quando Iker Casillas veio a Tondela ficou surpreendido com as infraestruturas, porque há muitos clubes na primeira divisão que não as têm. São suficientes para ‘sacar’ o melhor dos jogadores."Questionado porsobre se pode prometer uma época mais descansada aos adeptos, Pako Ayestarán foi claro: "É o nosso objetivo. Melhorar e chegar às últimas jornadas sem sofrer tanto."Luís Agostinho, diretor desportivo dos beirões, mostrou-se confiante no trabalho de Pako. "Todos conhecem a sua carreira. É um treinador com décadas de experiência no futebol, nos mais diversos países e contextos, ao mais alto nível. Pode ser muito importante no crescimento e consolidação do Tondela na I Liga. Dizer ao Pako que é bem-vindo, que tenha felicidades e sucesso, porque será o sucesso de todos os tondelenses", finalizou.