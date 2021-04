Pako Ayestarán: «Estamos fartos de simulações. O futebol deve ser exemplo de comportamentos»

Pako Ayestarán concedeu, esta manhã, uma entrevista à 'Radio Marca', onde abordou não só a atualidade da Liga dos Campeões, mas também o estado em que se encontra o futebol. E neste capítulo focou a já habitual discussão em torno do tempo útil de jogo.





"Relativamente ao tempo de descontos, os únicos que podem resolver isso são os árbitros. Perde-se muito tempo, pára-se em excesso, simula-se em excesso, pára-se em excesso por causa do VAR... Creio que os tempos de descontos de 6, 7 ou 8 minutos poderiam ser 14, 15 ou 17, e aí pensaríamos mais até que ponto temos de perder tempo e simular. Há jogos em que o tempo útil de reduz de forma significativa", começou por dizer."Tivemos recentemente uma reunião em Portugal com os treinadores da Liga, onde Carlos Carvalhal, o treinador do Sp. Braga, propôs que o quarto árbitro venha a ter um cronómetro para iniciar e parar conforme o jogo decorre. Se for preciso adicionar 16 minutos, que sejam 16. Os árbitros e as estruturas estão a adaptar-se neste momento, mas há que tomar decisões", acrescentou o técnico espanhol."Estamos cansados de simulações. A quantidade de jogadores que são tocados na perna e agarram-se à cara... Não pode ser. Devíamos acabar com isto, afinal de contas o futebol além de ser uma competição tem de ser um exemplo de certos comportamentos", assinalou.Uma ideia que também entronca na notória agitação nos bancos de suplentes, dada a ausência de público. "Em muitas ocasiões, nos bancos (técnicos e jogadores) estamos a converter-nos um pouco em adeptos e os árbitros têm de controlar isso", anotou Pako Ayestarán.Numa análise à temporada do Tondela, Ayestarán foi questionado sobre um cenário de tranquilidade e respondeu assim: "Sim a nível da posição, mas não na pontuação. Está a ser das Ligas mais equilibradas dos últimos anos em Portugal. Há 8 ou 19 equipas que não podem relaxar. Com dois pontos estamos em cima, sem eles estamos com a água pelo pescoço."