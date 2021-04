Pako Ayestarán: «Fizemos uma das melhores primeiras partes da época»

O Tondela foi este domingo ao Estádio D. Afonso Henriques vencer o Vitória de Guimarães por 1-2, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS.





No final do encontro, Pako Ayestarán sublinhou a primeira parte da equipa, que diz ter sido "uma das melhores da época". "Sabíamos que tínhamos um 'fardo pesado' de não ganharmos fora de casa, mas também sabíamos que estávamos perto de conseguir pontos. Nos Açores [frente ao Santa Clara], estivemos perto de vencer [1-1]. Hoje, fizemos uma das melhores primeiras partes da época. Na segunda parte, sofremos um pouco mais, porque o Vitória tem muitos desequilibradores do meio-campo para a frente. Hoje, fomos capazes de jogar em zonas recuadas e de segurar o resultado", começou por apontar o técnico espanhol, em conferência de imprensa."O Mario [González] é um jogador ainda a evoluir. Está a mostrar todas as qualidades que tem. É um jogador que não estava habituado a jogar sozinho, mas como segundo avançado. Neste ano, está a demonstrar que consegue segurar a bola. Ele chega muito bem às zonas de remate e tem um grande jogo aéreo. É um jogador muito completo. Está a fazer uma boa época. Até onde pode chegar, vai depender do que o jogador fizer. Isso é o que faz a diferença entre os jogadores que chegam a um nível mais alto e os que não chegam.""O Vitória cria muitos desequilíbrios por fora e marcámos bem os jogadores mais exteriores do Vitória. Ao mesmo tempo, sabíamos que teríamos de fazer as transições [atacantes] pelo meio e conseguimos isso na perfeição", concluiu.