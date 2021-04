Pako Ayestarán: «Fomos claramente dominados na primeira parte»

O Tondela perdeu este sábado por 0-2 na receção ao FC Porto, em jogo da 26.ª jornada da Liga NOS, um encontro em que Pako Ayestarán assumiu que os dragões estiveram melhores e, por isso, mereceram a conquista dos três pontos.

"[Derrota foi por mérito do FC Porto ou demérito do Tondela?] Claramente por mais mérito do FC Porto. Fomos claramente dominados na primeira parte. Fecharam-nos muito à nossa linha defensiva. Não fomos capazes de criar perigo na área contrária. No segundo tempo, quando estávamos melhores no jogo e estávamos a aproveitar melhor os corredores, acabamos por sofrer o segundo golo e aí o jogo acabou", começou por dizer o técnico dos beirões, em declarações na 'flash-interview' aos microfones da Sport TV.

Entrada na segunda parte foi melhor

"Creio que estávamos num momento em que o jogo tinha-se equilibrado, algo que não tínhamos conseguido na primeira parte. Colocámos tudo em campo, mas mesmo assim não conseguimos. Não há muito a discutir. O FC Porto foi um justo vencedor, agora é continuar o nosso caminho."

Luta pela permanência será... "até ao fim"

"Será uma luta até ao fim. Creio que há oito, nove ou 10 equipas que lutam pela permanência. Os mais resistentes serão aqueles que conseguirão manter-se na Liga", terminou.