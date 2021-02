Pako Ayestaran: «Fomos superados claramente»

Pako Ayestaran, treinador do Tondela, mostrou-se resignado com a derrota frente ao Sp. Braga.





"Na primeira parte, não nos sentimos confortáveis em nenhum momento. Fomos totalmente superados por fora e por dentro, o que pedi não fomos capazes de fazer, criaram-nos superioridade sobretudo no lado esquerdo [do ataque do Sporting de Braga]. Tínhamos esperanças de conseguir algo aqui e agora é recuperar e pensar no próximo jogo. A ideia era estar 10/15 metros mais atrás, num bloco médio/baixo. Fomos superados não só nas costas, mas também por dentro, e sobretudo no nosso lado direito defensivo", afirmou, após o encontro.O técnico espanhol foi confrontado sobre as diferenças entre os resultados do Tondela fora e em casa. "O Tondela foi diferente hoje, claramente fomos superados, mas noutros jogos não foi assim tão diferente [do que costuma ser em casa]. Houve jogos em que estivemos bem e muito perto de conseguir outros resultados. Houve as duas coisas, mérito nosso, conseguimos ter mais a bola, e também eles, depois do resultado feito baixaram as linhas e não foram tão agressivos como antes", concluiu.