Pako Ayestarán: «Foram 45 minutos para esquecer»

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, explicou os quatro golos sofridos na primeira metade diante do Sp. Braga (0-4).





"Nenhum treinador espera perder um jogo com quatro golos na primeira parte. Fomos superados pelo posicionamento dos jogadores do Sp. Braga, que no primeiro tempo foram muito melhores do que nós. Contra o Rio Ave demos uma boa imagem, com o Marítimo também merecíamos mais do que tivemos. Hoje tínhamos uma grande equipa pela frente, pensávamos que podíamos controlar na primeira parte, mas não fomos capazes. No segundo tempo, mudando o sistema, tivemos as nossas ocasiões mas não marcámos", referiu, dizendo mesmo: "Foram 45 minutos para esquecer. Faço parte deste 4-0 e há que aprender, mas é para esquecer porque não somos o que mostrámos na primeira parte."