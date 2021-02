Pako Ayestarán: «Isto são jogos de 6 pontos, porque são os 3que somas e os 3 que não somam»

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, assumiu este sábado que os "três pontos são cruciais" na receção ao Gil Vicente, que também os quer somar no jogo da 21.ª jornada da Liga NOS.

"Todas as equipas que sabem que vão ter dificuldades até ao final sabem que todos os três pontos são cruciais. (...) Vamos encontrar uma equipa que vem aqui lutar para levar os três pontos, porque todos precisamos deles", adiantou Pako Ayestarán.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, pelas 17H30, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol admitiu que o Gil Vicente "vai ser um rival muito difícil", que foi capaz de fazer o que não fez o Tondela, ou seja, "ganhar dois jogos fora, nos últimos cinco, contra o Famalicão e Boavista".

"Um rival que tem um equilíbrio entre o ataque e defesa e, tal como nós, tem jogos em que estiveram muito organizados e difíceis de bater e que colocam as coisas muito difíceis. Agora estamos num momento da época em que os confrontos são cada vez mais importantes", acrescentou.

No entender do treinador, "isto são jogos de seis pontos, porque são os três que somas e os três que não somam" as outras equipas e, até ao final da época, "vai haver muitos confrontos deste nível", porque as equipas estão "conscientes que há cada vez menos oportunidades".

"O importante é não deixar passar nenhum [ponto] e amanhã [domingo] teremos uma oportunidade e vamos lutar por ela, tal como o Gil Vicente, e por isso teremos de estar conscientes que, à medida que estás mais perto do final, a intensidade das equipas eleva-se e a concentração é cada vez maior", destacou.

O técnico da equipa beirã defendeu ainda que "as equipas que serão capazes de ultrapassar melhor as suas dificuldades são as que no final [do campeonato] vão conseguir o objetivo que perseguem" nesta época.

Pako Ayestarán reconheceu que, apesar de o Tondela ter vencido nos últimos quatro jogos em casa, isso "não dá como garantida a próxima vitória" no seu terreno e, como tal, "é preciso competir no dia e estar a 100%".

O Tondela, para o técnico, tem de "ser capaz de manter a intensidade e o nível de jogo que tem demonstrado em casa".

O Tondela, 12.º classificado, com 21 pontos, recebe no Estádio João Cardoso, pelas 17H30 de domingo, o Gil Vicente, em 14.º, com 19, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga NOS que será arbitrado por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.