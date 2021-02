Pako Ayestarán: «O importante não é quantas vezes caímos, é como nos levantamos»

O Tondela fecha, amanhã, a 19ª jornada da Liga NOS em receção ao Marítimo. Após duas derrotas consecutivas e numa jornada em que alguns adversários diretos pontuaram, os auriverdes querem voltar aos bons resultados para se afastarem de zonas classificativas perigosas.





"A nível coletivo sabemos o que temos de melhorar. Espero que estejamos mais acertados do que anteriormente. Cometemos um erro na última jornada e, a partir daí, o jogo mudou. Houve alguns jogos em que não parecia que iríamos perder. O importante não é quantas vezes caímos, é como nos levantamos", afirmou, ao início desta tarde, o treinador do Tondela, Pako Ayestarán.Os beirões podem atingir uma série inédita na 1.ª Liga de quatro triunfos consecutivos em casa, mas Ayestarán nem considera que a equipa esteja a jogar melhor em Tondela do que fora. "Não sei se jogamos melhor em casa ou estamos a conseguir melhores resultados em casa. Não é fácil de gerir. Fazemos as coisas bem fora, mas há erros que nos estão a penalizar. Até ao final da época vai haver muitos confrontos com equipas próximas de nós. Quem souber fazer a diferença nos detalhes, vai levar a melhor. Temos de focalizar a atenção na jogada seguinte. O futebol é um jogo de erros, mas estou convencido de que vamos errar menos nesta 2ª volta", afirmou o técnico espanhol.Os insulares chegam a Tondela após quatro desaires seguidos, mas não é por aí que as hostes auriverdes vislumbram mais facilidades no desafio da tarde de amanhã. "Independentemente das dificuldades, temos de levantar a cabeça e seguir em frente. Quando uma equipa está numa série de derrotas, está mais perto de ganhar, esperemos que não seja contra nós", disse ainda Pako Ayestarán, ele que garantiu a presença de Mario González no onze inicial. O avançado estava em dúvida após ter contraído uma lesão em vésperas do jogo com o Rio Ave.