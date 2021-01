Pako Ayestarán: «Orgulhoso por ter estes jogadores»

O técnico do Tondela, Pako Ayestarán, estava satisfeito no final da partida com o Boavista, onde os beirões venceram por 3-1.





"As duas expulsões foram fruto de boas bolas em profundidade, que era o plano de jogo. A primeira expulsão nem nos beneficiou, perdemos um pouco o plano de jogo. Mas no segundo tempo tudo foi muito mais fácil, tivemos velocidade e mantivemos a largura. A equipa pode estar orgulhosa", disse o espanhol, sublinhando ainda a recuperação surpresa do avançado Mario González a tempo do jogo: "Ontem pegou no carro, fez 600 km para fazer tratamento, voltou às 6 da manhã, jogou e fez um golo. Estou muito orgulhoso por ter jogadores deste nível".