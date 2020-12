Pako Ayestarán: «Perdemos um jogo mas ganhámos um plantel»

O Tondela perdeu este domingo, no Dragão, frente ao FC Porto (2-1) e está fora da Taça de Portugal. No final da partida, o técnico dos auriverdes destacou a exibição personalizada da sua equipa.





"Controlámos melhor o FC Porto do que no jogo anterior. Criaram menos ocasiões. Estou muito satisfeito pelo jogo que fizemos. Na 1.ª parte tínhamos ideia de jogar mais largo e direto. Sabíamos que era possível ser dominantes e demonstrámos isso na 2.ª parte. Tivemos bola, possibilidades de chegar à área e vamos daqui satisfeitos, não com o resultado mas com o jogo que fizemos", afirmou Pako Ayestarán, na flash-interview, à Sport TV.Questionado sobre as sete mudanças que operou no onze face ao jogo anterior, para a Liga, no qual os tondelenses haviam perdido (4-3) também com o FC Porto, o técnico dos beirões disse estar satisfeito com a resposta dos jogadores."A prioridade era este jogo, estávamos convencidos que tínhamos possibilidades, e podíamos ter feito o segundo golo naquele cabeceamento do Souley. Se houve mudanças foi porque os jogadores mereciam, porque acredito muito no plantel. Com 11 jogadores não se chega ao final da época. Perdemos um jogo mas ganhámos um plantel. Jogadores demonstraram que se pode confiar neles e isso é mais importante que o resultado", justificou Pako Ayestarán.