Pako Ayestarán: «Podíamos ter empatado o jogo»

Pako Ayestarán sublinha a exibição do Tondela no Estádio da Luz, apesar da derrota frente ao Benfica por 2-0. O técnico dos beirões já esperava um jogo muito complicado.





"Sabíamos da dificuldade deste jogo. Uma equipa que tem muita qualidade, de fora e dentro. É a equipa com mais posse de bola do campeonato. Sabíamos que não íamos ter bola. Na primeira parte apostámos pela organização, disciplina, trabalho e solidariedade. Fechar as linhas de passe do Benfica. Creio que o conseguimos. Sabíamos também que dependíamos de uma transição, de uma oportunidade que nos colocasse no jogo. Foi uma pena a falta de concentração no momento em que se lesionou o Mario González. Podíamos ter conseguido o primeiro golo. A partir daí, apostámos mais na qualidade de jogo, de ter um pouco mais de bola no meio campo. Conseguimos isso e tivemos a oportunidade para empatar o jogo. Não o conseguimos, sofremos o segundo golo numa transição e não fomos capazes de fechar", explicou, à BTV.O técnico espanhol acredita que este Tondela pode competir contra qualquer equipa."É uma equipa que, estando a 100%, é capaz de competir com qualquer equipa. Os resultados dependem de muitos detalhes. Hoje também competimos. O Benfica teve mais oportunidades, mais bola, mais remates à baliza, mas nós também podíamos ter empatado o jogo. Não acertámos e há que dar crédito ao Benfica, que fez dois golos com a sua qualidade", sublinhou.Pako Ayestarán admitiu ainda que é especial voltar ao Estádio da Luz, depois de ter sido treinador adjunto do Benfica com Quique Flores em 2008/09."É um estádio impressionante, um clube impressionante, uma cidade impressionante. Desfrutei muito e é sempre agradável cá voltar", concluiu.