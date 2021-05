Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pako Ayestarán prepara reformulação no plantel do Tondela Técnico espanhol termina a sua ligação aos beirões no final do próximo mês. Ainda assim, prepara futuro da equipa





• Foto: Ricardo Nascimento / Record