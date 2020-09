Pako Ayestarán: «Satisfeito pelo trabalho da equipa»

Pako Ayestarán, técnico do Tondela, gostou do que viu diante do Rio Ave (1-1) e lembrou as limitações na sua equipa.





"Estávamos muito limitados na frente, com Murillo e Mario González lesionados, Khacef sem a licença… Tivemos de apostar num jogo mais de contenção, com uma equipa curta. Mas estou satisfeito pelo trabalho da equipa, muito solidária, intensa e com compromisso. Ainda estamos a evoluir e nas próximas semanas poderemos ver uma melhor versão do Tondela", sustentou o espanhol.