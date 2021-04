Pako Ayestarán: «Se marcássemos estávamos no jogo»

Pako Ayestarán lamentou a má entrada em jogo do Tondela e a ineficácia registada na segunda parte, na derrota caseira com o Benfica, por 2-0. À Sport TV, o treinador dos beirões gostou, ainda assim, da reação dos seus pupilos após sofrerem dois golos.





"Não fomos capazes de ser atrevidos no início da nossa pressão e eles posicionaram-se bem. Permitimos muito jogo interior. A segunda parte foi muito diferente, com ocasiões para entrar no jogo. Mas na primeira parte não conseguimos contestar o jogo do Benfica e na segunda não marcámos. Nada a dizer. Se marcássemos [na segunda parte] estávamos no jogo. Se tivéssemos feito uma das ocasiões o jogo mudava. Fico com a reação no segundo termpo", disse o técnico.