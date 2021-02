Pako Ayestarán sobre o Sp. Braga: «Uma equipa que nos vai exigir muito ao nível estratégico»

O treinador Pako Ayestarán reconheceu este sábado que o Sp. Braga vai "exigir muito" do Tondela a nível técnico, no jogo da 20.ª jornada da Liga NOS, mas admitiu que vai "tentar agarrar as oportunidades" que surgirem.

"[O Sp. Braga] É uma equipa que, a nível estratégico, nos vai exigir muito e nós preparámos o jogo e vamos ver se somos capazes. Sou sempre confiante e positivo e trato de transmitir isso à equipa, responsabilizando-os do nível de concentração e de exigência deste jogo", admitiu Pako Ayestarán.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, pelas 18:00, no Estádio Municipal de Braga, o técnico espanhol lembrou que num jogo em que estão 11 jogadores de cada lado "há sempre oportunidades" e, o Tondela espera ter a sua para "ir atrás dela".

"Sabemos que vamos ter muitas dificuldades, mas foi para isso que nós trabalhámos, para sermos capazes de enfrentar estas dificuldades que o [Sporting de] Braga nos vai apresentar e para competir contra eles", insistiu.

Pako Ayestarán assumiu que, no seu entender, o Sp. Braga "é uma das equipas que melhor futebol pratica em Portugal", porque "obriga muito" o adversário a vários níveis, seja por fora ou por dentro do jogo, "porque é uma equipa muito completa" e, por isso, "vão ser muitas as dificuldades".

"Eu digo muitas vezes aos jogadores que têm de se focar no que acontece dentro das quatro linhas, no relvado, e no final somos 'onze' contra 'onze' e nós, com as nossos pontos fortes e debilidades, e o [Sporting de] Braga, com muitos pontos fortes e poucas debilidades, vamos competir", disse.

Sobre a equipa 'beirã', o técnico admitiu que "está muito bem" e que, apesar de os jogadores estarem "conscientes das dificuldades", o trabalho dele passa por, "na medida do possível, os preparar para serem capazes de trabalhar perante as dificuldades, porque isso é que é importante".

"As equipas grandes são capazes de competir da mesma forma contra os grandes e os pequenos e os jogadores a mesma coisa. Os jogadores que nós [os treinadores] gostamos de ter nos clubes são os que mais têm de ser capazes de trabalhar perante as dificuldades, porque quando tudo vai bem é muito fácil e creio que os nossos jogadores estão a aprender isso", reconheceu.

Apesar de assumir que "cada vez é mais difícil e cada vez os pontos são mais importantes", Pako Ayestarán afirmou que os jogadores do Tondela estão, "mais do que antes, conscientes de que são capazes e de que têm potencial para estar mais perto das vitórias do que das derrotas".

"Este é o nosso objetivo, melhorar os números da primeira volta, sendo conscientes que vai ser jogo a jogo. Agora o jogo importante é com o [Sporting de] Braga e vamos com tudo e a partir daí pensaremos no seguinte", rematou.

O Tondela, 11.º classificado, com 21 pontos, vai ao Estádio Municipal de Braga pelas 18:00 de domingo, enfrentar o Sporting de Braga, terceiro, com 40, em jogo a contar para a 20.ª jornada da I Liga de futebol.