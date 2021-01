Pako Ayestarán: «Temos de estar muito chateados»

A derrota da última jornada contra o Belenenses SAD provocou um exame de consciência no Tondela e o primeiro a querer tirar dividendos dessa auto-análise é o treinador Pako Ayestarán, conforme explicou, ao início da tarde desta sexta-feira, em antevisão à receção de amanhã ao Farense.





"Independentemente de terem havido muitas equipas com outros objetivos, a verdade é que estamos agora todos numa situação muito similar. Três pontos de diferença entre 10 e 12 equipas. Temos de estar muito chateados porque já deixámos passar várias oportunidades esta época. Houve alguns jogos em que sentimos que não foi o adversário que nos ganhou, mas fomos nós que perdemos o jogo. Não podemos deixar os trabalhos de casa para o fim, senão vamos passar pelos mesmos problemas do passado", afirmou o técnico do Tondela, na sala de imprensa do Estádio João Cardoso.Ayestáran prosseguiu falando mais do que está ao alcance dos seus jogadores, sem esquecer a valia dos algarvios. "Isto muda muitas vezes de uma jornada para outra. Vamos ver como evolui cada equipa e, a partir daí, ver como ficamos. Há que manter a categoria. Se olharem para a prestação do Tondela na Liga nas últimas épocas, foram ganhos entre oito e nove jogos e perdidos entre 16 a 18. Temos de ser auto-exigentes para ter mais vitórias e menos derrotas. Estamos a pedir algo difícil, mas não é impossível. Temos de estar a 100%. Quando és tu que perdes o jogo, é porque não estiveste a 100%. O Farense é uma equipa intensa, que vai de verdade a todas as bolas. Nisso temos de equilibrar o jogo", salientou.À imagem da semana passada, o adversário do Tondela está no penúltimo lugar da Liga NOS e tem 12 pontos. O treinador dos beirões não vê uma pressão acrescida por esse fator... "Eu não o entendo como pressão. O que temos de ser é competentes. Podemos competir contra qualquer equipa. Se competirmos contra todas as equipas, vamos estar mais perto de ganhar. Se não competirmos, vamos perder contra qualquer equipa. Eu acredito que este grupo é capaz", sustentou ainda.