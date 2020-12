Pako Ayestarán: «Tivemos de defender» 

O treinador do Tondela sublinhou as dificuldades da equipa com a lesão precoce de Mario González e a expulsão de João Pedro no empate (0-0) diante do Moreirense.





"A equipa mostrou que apesar de ficar com 10, trabalhou e teve intensidade e concentração. O jogo ficou difícil de ganhar, mas pelo menos empatámos. Temos de evoluir como equipa, jogar cada jogo para ganhar. Hoje fizemo-lo mas tivemos logo a lesão do Mario. Depois, com a expulsão, tivemos de mudar o sistema. No início vi uma equipa a atacar e defender em bloco, mas depois da expulsão naturalmente tivemos de defender", admitiu Pako Ayestarán, no final da partida.