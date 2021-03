Pako Ayestarán: «Vamos procurar chegar vivos aos últimos minutos»

O Tondela recebe o líder Sporting na 23.ª jornada da Liga NOS. A partida está marcada para a noite de sábado (20H30) e Pako Ayestarán já antecipou a partida diante dos leões, em conferência de imprensa ao início da tarde desta quinta-feira.





"A preparação para este jogo é igual à dos outros jogos. A diferença é que jogamos contra o líder, que está a fazer uma época incrível. Sabemos das dificuldades que vamos ter, é uma equipa que nos vai exigir muito e vamos ver se somos capazes de estar à altura. Temos de nos exibir com toda a perfeição e esperar que o Sporting não esteja no seu nível máximo. Temos de ser muito intensos e ter as linhas muito juntas. Vamos estar mais vezes em bloco baixo do que em bloco médio-alto porque o Sporting assim te exige. Vamos procurar ser a primeira equipa a ser capaz de ganhar um jogo ao Sporting", afirmou o treinador, de 57 anos.Pako Ayestarán, ainda que o Sporting não tenha sido muito feliz nas últimas deslocações a Tondela, não se fixa nesse bom indicador histórico. "O Sporting, na época passada, acabou a 22 pontos do 1.º. Há duas temporadas acabou a 18. Se compararmos com épocas diferentes, há 30 pontos de diferença... Não se pode comparar", referiu o técnico auriverde.Considerando que os sportinguistas não têm o melhor plantel do campeonato, Pako usou o exemplo da eliminação da Juventus perante o FC Porto, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, e deu ainda uma resposta bem-humorada sobre se preparou a sua equipa para a tendência do Sporting resolver os jogos nas suas partes finais: "Vamos é procurar chegar vivos aos últimos minutos."Bebeto, confirmou também Ayestarán, é a única baixa do Tondela, por lesão. O lateral brasileiro deve estar de fora, pelo menos, duas semanas.