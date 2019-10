Pedro Augusto: «A equipa está cada vez mais forte»

O Tondela estreia-se na Taça de Portugal diante do Feirense, equipa que foi despromovida da 1.ª à 2.ª Liga no fim da época passada. Por isso, o médio Pedro Augusto está consciente das dificuldades que os beirões irão enfrentar este sábado, em Santa Maria da Feira."Ouvi falar da grandeza e da importância. Claro que entraremos para vencer, mas mantendo os pés no chão, sabendo que é uma equipa da 2.ª Liga que tem qualidade, que nos vai impor máxima dedicação na marcação... Vamos muito focados para lá e esperamos vencer", disse o brasileiro, de 22 anos, aos meios de comunicação do Tondela.Será a forma ideal dos auriverdes prolongarem o bom momento que vivem, uma vez que as coisas têm corrido bem no campeonato, onde ocupam a 5.ª posição. "Dá um conforto saber que a equipa está em crescendo e que está cada vez mais forte. Que assim seja até ao fim da época", atirou Pedro Augusto, que chegou do Louletano no último defeso.O jogador abordou ainda a importância deste interregno competitivo. "Foi uma pausa boa para nós. Pudemos aprimorar algumas coisas que precisávamos melhorar. Em contrapartida, pudemos descansar um pouco a cabeça e tirar a pressão de ter que trabalhar tão forte para um jogo. Então foi uma semana um pouco mais leve. Foi uma semana super válida e que nos fez bem", sublinhou Pedro Augusto.O médio foi utilizado por Natxo González em apenas cinco desafios esta temporada, sendo que até foi titular nas duas primeiras jornadas da Liga NOS.