Pedro Augusto: «Estou muito contente com este começo»

Uma das maiores surpresas positivas do Tondela na sua versão 2020/21. Pedro Augusto, em apenas três jornadas da Liga, já fez mais minutos do que em toda a temprorada passada. "Em questões de minutos e aproveitamento, o ano passado não foi muito positivo, mas não vi isso como um bicho-de-sete-cabeças. De fora tentei aprender ao máximo e tive tempo para treinar muito mais. Três jogos e um golo é muito importante para o jogador e para o grupo. Estou muito contente com este começo", afirmou o brasileiro, fazendo uma avaliação mais individual.





Por outro lado, dado que apenas tem um ponto amealhado, esta fase inicial do campeonato podia ser melhor da parte dos beirões. "Não foi o início que queríamos. Fazemos uma análise jogo a jogo, com o Rio Ave sofremos um golo aos 90 minutos. O jogo com o Marítimo foi um pecado não sairmos de lá com a vitória. O jogo com o Sp. Braga foi atípico. Eles estiveram por cima e marcaram e há seguir em frente. Acredito que estejamos mais estruturados nos próximos jogos", salientou.O jogador, de 23 anos, noutro âmbito, explica porque considera que esta paragem para as seleções será um "período bom". "Não existe uma regra do certo e do errado. Para nós vai ser bom acertar mais umas coisinhas, mais uns detalhes. É um período bom para nos unirmos mais e estarmos mais coesos", sustenta.Habituado a jogar no meio-campo, o técnico Pako Ayestarán viu em Pedro Augusto capacidade para jogar, imagine-se, a extremo. E Pedro diz que não se sentiu desconfortável."Foi uma posição nova para mim. A primeira vez que joguei a extremo. Eu senti-me bem porque o treinador passou-me muita confiança. Foi muito importante para mim, senti-me seguro ao longo de todo o jogo. Para mim foi uma experiência boa", contou.Numa altura em que vão sendo tomadas medidas no sentido do regresso dos adeptos às bancadas nos escalões profissionais, o centro-campista refere a importância de se voltar a sentir o público de perto."Espero muito que os adeptos voltem. Acho que todos querem isso. Muda muito o ambiente e a energia no relvado. Agora começa a bater aquela saudade de um aplauso numa boa jogada, até de uma dura… Está na hora de eles voltarem. Os jogadores precisam disso", expressa.Formado no São Paulo, Pedro Augusto continua a acompanhar com frequência o seu 'tricolor'. "Tenho acompanhado o São Paulo, não está muito bem. Tenho colegas lá e estou sempre a conversar com eles. Espero que melhorem", afirmou, por fim, em declarações ao 'Podcast Auriverde', no seu 7º episódio.