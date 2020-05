Pedro Augusto frisa empenho

Pedro Augusto acredita que a equipa estará pronta para dar o máximo na retoma do campeonato. “Quando o apito soar, toda a gente vai dar o seu melhor para conquistar os três pontos. A vontade de vencer será a mesma. Vamos preparar-nos da melhor maneira para chegarmos ao jogo e cumprirmos o nosso papel” , disse o médio brasileiro aos meios do Tondela, depois de ter frisado a importância de “saber já a data do regresso”. “Permite-nos gerir melhor os treinos”, assinalou Pedro Augusto.