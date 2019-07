Pedro Augusto reforça miolo do Tondela

Pedro Augusto vai reforçar o Tondela, dando o salto desde o Campeonato de Portugal até à 1.ª Liga. O médio-defensivo fez 15 jogos e marcou um golo na segunda metade da última temporada ao serviço do Louletano por empréstimo do São Paulo e mereceu, por isso, a confiança dos responsáveis da SAD tondelense.





O trinco, de 22 anos, cumpriu toda a formação no São Paulo, vivendo a sua primeira experiência fora do ‘tricolor’ ao defender as cores do emblema de Loulé, que acabou 2018/19 no 9º lugar da Série D do Campeonato de Portugal.