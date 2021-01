Pedro Trigueira assume: «Temos capacidade para fazer mais do que temos feito»

Pedro Trigueira acredita que há espaço para o Tondela crescer e subir em termos de rendimento. "Sabemos que temos capacidade para fazer mais do que o que temos feito até agora. E o nosso pensamento é dar o máximo no jogo com o Farense", assumiu o guardião, ciente, ainda assim, de que esse jogo será difícil. "O Farense não está a conseguir obter pontos ao nível do futebol praticado. Temos de estar preparados", referiu.





Para trás ficou já o jogo contra o Belenenses SAD, que os beirões perderam por 2-0. "Foi um jogo menos conseguido da nossa parte, era daqueles jogos em que podíamos estar mais 90 minutos a tentar fazer golos e não estávamos a conseguir. Temos de ultrapassar e pensar já no próximo jogo", apontou.Sobre a concorrência na baliza, Trigueira elogiou Babacar Niasse e prometeu continuar a trabalhar, à espera de uma oportunidade."Nós os 4 trabalhamos bem, sempre no máximo. Já joguei, tive a lesão e tive que sair, o Baba entrou e esteve bem. A mim resta-me trabalhar e dar o máximo, para me ajudar a mim e aos meus colegas", concluiu.